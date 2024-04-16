"دم المصريين خط أحمر".. أبطال فيلم السرب يبدأون الترويج له

القاهرة - محمد ابراهيم - روج أبطال فيلم "السرب" له بعد طرح الشركة المتحدة البرومو الرسمي له وذلك عبر صفحاتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث نشر الفنان أحمد السقا البرومو وعلق عليه قائلاً: "قريباً، فيلم السرب".

منشور أحمد السقا

وأيضاً قد نشر الفنان كريم فهمي البرومو وعلق عليه قائلاً: "قريباً، فيلم السرب".

منشور كريم فهمي

وروج أيضاً الفنان دياب حيث نشر البرومو وعلق عليه قائلاً: "قريباً، فيلم السرب".

منشور دياب

والجدير بالذكر أنه قد طرحت الشركة المتحدة اليوم البرومو الرسمي لفيلم "السرب" مؤكدة على قرب طرحه في جميع دور العرض.

وقد نشره المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي لفيلم "السرب" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر الإعلان الرسمي وعلق عليه قائلاً: "دم المصريين خط أحمر".

تفاصيل فيلم "السرب"

تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

تفاصيل برومو فيلم "السرب"

وتناول برومو فيلم السرب العديد من العمليات العسكرية التي قام بها رجال الجيش وتحاكي أحداثا حقيقية.

لقطات من برومو فيلم "السرب"

إعلان فيلم “السرب”

ومن خلال الإعلان الرسمي للعمل، الذي عرض وتم تداوله قبل الانتهاء من تصوير الفيلم، حيث أن فيلم السرب تم انتاجه لتجسيد ملحمة الثأر التي شنتها القوات المسلحة، على عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة درنة في ليبيا عام 2015، كذلك كافة العمليات العسكرية التي تمت بالفيلم كانت حقيقية وفي أماكن مشابهة تمامًا للأحداث الحقيقية، وكذلك قصة الفيلم مأخوذة عن بطولة حقيقية قريبة للأذهان حيث وقعت أحداثها في 2015 وتابعها وآلمت كل المصريين والرافضين للإرهاب، علاوة إلى أن الانتاج لم يستخدم أي نوع من أنواع "الجرافيك"، خلال تصوير مشاهد الفيلم لتبدو المشاهد كأنها في مسرح العمليات الحقيقي.