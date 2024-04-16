نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 أبريل.. أحمد سعد يبدأ جولته الغنائية في أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في أوروبا، استكمالًا للنجاحات التي حققها في مصر والوطن العربي، حيث يبدأ في هذه الجولة يوم 20 إبريل في نيوجيرسي، ويحيي يوم 21 إبريل حفله الثاني في واشنطن.

ويستكمل سعد جولته في أوروبا يوم 26 إبريل يحيي حفله الثالث في هيوستن، ويوم 27 إبريل يحيي الحفل الرابع له في تورنتو، ويوم 3 مايو يحيي الحفل الخامس في ديترويت، وأخيرًا يوم 5 مايو يتجه إلى لوس أنجلوس.

أحدث اغاني أحمد سعد

وكان أحدث أغاني أحمد سعد بعنوان "مبروك يا ابن المحظوظة"، من فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي انطلقت عروضه في موسم أفلام عيد الفطر 2024، الاغنيه من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

كلمات أغنية مبروك يا ابن المحظوظة

يا ليل يا عين يا ليل

يا يا عين يا ليل.. اه

كل حاجة طالعة منها حلوة

زي المانجا وأحلى لا وأحلى

العيون عاملين بلاوي في المكان

توهتها ساحلة لا دي ساحلة

خفة ايد دم دي في كفة

والدلع يا ناس في كفة

اه دي حرفة

بختو يا ناس اللي طال الجمال ده

زفه زفة

سمعوني زغروطة بقى هنا

شغلوا الهزاز كدة كدة

شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا

يلا ناخد صورة كدة كدة

انت والسنيورة هنا هنا

وحياة الضحكاية دي تيجوا معايا

ونرقص يلا

يا ابني المحظوظة مبروك

مبروك مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك يا ابن المحظوظة

يا ابني المحظوظة مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك مبروك

مبروك يا ابن المحظوظة

اللذاذة مش لاي حد يعني ليها ناسها.. ناسها

واحنا نشهد للقمر واخد بطولة رفع كاسها.. اه كاسها

عود يعقد اللي فايت واللي بايت

واللي مرة عدى

وضحكه تخطب الجدع فينا بتخضوا خضة

ياما

سمعوني زغروطة بقى هنا

شغلوا الهزاز كدة كدة

شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا

يلا ناخد صورة كدة كدة

انت والسنيورة هنا هنا

وحياة الضحكاية دي تيجوا معايا

ونرقص يلا

يا ابني المحظوظة مبروك

مبروك مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك يا ابن المحظوظة

يا ابني المحظوظة مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك مبروك

مبروك يا ابن المحظوظة

سمعوني زغروطة بقى هنا

شغلوا الهزاز كدة كدة

شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا

يلا ناخد صورة كدة كدة

انت والسنيورة هنا هنا

وحياة الضحكاية دي تيجوا معايا

ونرقص يلا