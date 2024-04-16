بعد تصدر ريهام حجاج تريند جوجل.. قضايا ناقشها مسلسل صدفة

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة ريهام حجاج تريند محرك البحث “جوجل” وذلك بعد مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” والذي يذاع عبر قناة "الحياة" وردها على الإنتقادات التي وجهت لمسلسل “صدفة” الذي عرض في موسم رمضان 2024.

قضايا ناقشها مسلسل صدفة

الزواج العرفي

كما ناقش مسلسل صدفة من خلال الحلقات التي عرضت عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قضية الزواج العرفي من خلال الفنانة الشابة دهب تامر، التي تزوجت أحد زملائها وحملت منه، وهي في سن المراهقة وذلك بسبب عدم انتباه والدتها له وانشغالها المستمر عنها، بالإضافة إلى محاولات والدتها المستمرة في جمع الأموال من الرشوي.

الإدمان

جسدت الفنانة الشابة نور إيهاب دور الفتاة المدمنة بسبب إهمال العائلة لها، واهتمام والدها ووالدتها بجمع الأموال فقط لاغير، ما يدفعها لارتكاب الكثير من الجرائم، وغيرها من الأحداث التي دارت داخل العمل الفني.

التجنيس الرياضي

ناقش السيناريست أيمن سلامة قضايا التجنيس الرياضي للاعبين وذلك من خلال مشهد رفض مدير المدرسة التي كانت تعمل فيها ميس صدفة "ريهام حجاج"، منح أحد الطلاب الإذن بالسفر وتأجيل الامتحان له، حتي يتمكن من اللعب بإسم مصر، وإلا سيتم تجنسيه من أي دولة أوروبية وهو الأمر الذي حدث مؤخرًا في عدد من الرياضيات الفردية، لذلك قرر صناع المسلسل تسليط الضوء عليه، والتركيز علي عددٍ من القضايا أيضًا.

قصة مسلسل صدفة





تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

وقدما ريهام حجاج خلال سباق دراما رمضان عام 2024، مسلسل صدفة الذي تلعب خلاله دور البطولة، حيث تؤدي دور مدرسة تاريخ تتعرض لكثير من الصراعات والمشكلات في حياتها الشخصية، وتشعر خلال الأحداث أنها بلا هدف، في إطار اجتماعي شيق ممزوج بالكوميديا بين حياتها خارج المدرسة وداخلها مع الطلاب، حسب ما أظهره البرومو التشويقي.





أبطال مسلسل صدفة





يعد مسلسل صدفة التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

