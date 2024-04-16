بعد تصدرها تريند جوجل.. أزمات ريهام حجاج

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة ريهام حجاج تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد حلولها مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم والذي يذاع عبر قناة الحياة وردها على الإنتقادات التي وجهت لمسلسل صدفة الذي عرض في موسم رمضان 2024.

أزمات ريهام حجاج

أزمة ريهام حجاج ورانيا يوسف

البداية كانت مع 3 مشاهد أولها جمع ريهام حجاج ورانيا يوسف وتم تصويره داخل أحد المحال التجارية، ولكن اعترضت ريهام حجاج على المشهد، وطلبت أن يتم تصويره لأكثر من مرة، مما جعل المخرج كريم العدل يغضب بسبب تدخلها في أمور خاصة به، ولم يوافق المخرج على تصوير المشهد لعدة مرات، وطلب فركشة التصوير في هذا اليوم، مما جعل ريهام حجاج تردد عبارات داخل الكارافان الخاص بها بأنها من حقها أن تفعل ما تشاء في المسلسل الخاص بها.

واعترضت رانيا يوسف، وطلبت من المخرج أن تُنهي مشاهدها في العمل بشكل سريع، وأكدت أنها غير مسئولة عن أخطاء الآخرين، لأنها مرتبطة بأعمال أخرى لا بد أن تصور مشاهدها فيها.

واعتذرت ريهام حجاج عن تصوير اليوم المقبل، مما جعل المخرج أكثر غضبًا، واستبدل هذه المشاهد بتصوير عدد من المشاهد الأخرى، ولكن استغرق الأمر بضع ساعات لاستبدال الديكورات التي يتم التصوير فيها.

وهناك مشهدان آخران منهما مشهد يجمع ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل، اعترضت عليه ريهام حجاج، وتدخلت في الأمر ليتم تغيير المشهد بشيء آخر، مما جعل مخرج العمل يعترض بشكل كامل على هذا التدخل، كما كانت توجه اعتراضات توجيهية لمديري التصوير بأن يكون التصوير من زاوية معينة، كما يتم التدخل منها في مشاهدة كل ما تم تصويره وتعطي رأيها فيه.

وهناك ديكور خاص كان يتم بناؤه بشكل خاص لأحد الأماكن التي تحتجز فيها ريهام حجاج خلال أحداث العمل، ولكن اعترضت ريهام حجاج على شكل الديكور وطلبت تغيير بعض الأشياء فيه، مما جعل المخرج ينفجر فيها غضبًا قائلًا: "إنتي فاكرة نفسك نجمة.. لسه بدري أوي"، وهذا ما جعل ريهام حجاج تهدده بألا يكمل تصوير العمل.







انفراد بالوستر





اشترطت ريهام حجاج أن تنفرد ببوستر العمل وحدها، وأن يظهر البوستر الأساسي للعمل بمفردها مما جعل بعض العاملين في العمل غير راضين وطالبوا بأن يكون هناك بوستر للجميع، وأن يكون هناك بوسترات منفردة لكل شخص مشارك في العمل، لأن دورهم لا يقل أهمية عنها.

أزمة تتر يوتيرن





آخر أزمات ريهام حجاج أشعلتها الممثلة الليبية نور الكاديكي التي تشارك في بطولة المسلسل، وكانت نشرت على حسابها الخاص على انستجرام تتساءل عن سبب حذف اسمها من على تتر المسلسل متهمة ريهام حجاج بأنها هي السبب، ليخرج مخرج المسلسل سامح عبد العزيز مؤكدًا أن أسماء جميع الأبطال موجودة على تتر النهاية لأن تتر البداية لم يكن به الوقت الكافي لوضع اسم الجميع، مؤكدًا أن هجوم نور الكاديكي على ريهام حجاج به جانب كيدي.

بداية غير موفقة





وبدأت أزمات ريهام حجاج مع أول بطولاتها المطلقة في رمضان 2019 عندما قدمت مسلسل “كارمن”، وفي المؤتمر الصحفي رفضت ريهام حجاج التسجيل مع القنوات الفضائية والصحفيين الذين حضروا، ليقوموا بشن حملة ضدها في أول بطولاتها، مما جعل منتج المسلسل سامح مجدي يصدر بيان يبرأ فيه من أفعالها هي ومحمد الكيلاني الذي قرر سلك نفس طريقها في التعامل مع الصحفيين ومراسلي القنوات، الأمر الذي جعل هناك فجوة بينها وبين الصحفيين والمراسليين منذ ذلك الوقت.

أزمة أفيش





وفي مسلسلها الثاني “لما كنا صغيرين”، الذي عُرض في رمضان 2020، دخلت ريهام حجاج في صدام مع الفنان محمود حميدة، حيث ظهر بوستر العمل في البداية لريهام حجاج متصدرة وخلفها الثنائي، وأثار غضب خالد النبوي الذي أكد عدم رضاه عن البوستر مؤكدًا أن الوضع في الوسط الفني أشبه بالهرم المقلوب ومؤكدًا أنه يفكر في الإعتزال بسبب تلك الأوضاع السيئة، ليظهر بعدها بوستر جديد يتصدره خالد النبوي ومحمود حميدة وهما يجلسان على كرسيين وتقف في المنتصف ريهام حجاج بخطوة أقل للوراء.





خلافها مع آيتن عامر





في رمضان 2021 شاركت بمسلسل “وكل ما نفترق” ولكن المشكلة هذه المرة كانت أكبر ووصلت إلى ساحات القضاء بسبب تدخل ريهام حجاج لحذف مشاهد لآيتن عامر من المسلسل، الأمر الذي نفته ريهام حجاج، ليصل الأمر إلى ساحات القضاء.