في هذا الموعد.. هاني رمزي يستأنف تصوير مسلسل "دون مقابل"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المنتج محمد فوزي، مصير مسلسل "دون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي، والذي كان من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2024، إنه سيتم استنائف التصوير يوم 23 أبريل نهاية الشهر الجاري في أحد ديكورات التصوير، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاستقرار على موعد طرح العمل.

أسباب خروج مسلسل دون مقابل من رمضان 2024

وكان محمد فوزي، كشف أسباب خروج العمل من موسم رمضان، قال: قررنا عدم عرض مسلسل دون مقابل في رمضان 2024 بسبب تصوير 60% فقط من العمل، ما يجعل صعوبة في انتهاء التصوير قبل أيام من قدوم شهر رمضان، بجانب أن هناك مشاهد خارجية تحتاج إلي السفر خارج البلاد.

أحدث أعمال هاني رمزي

ومن ناحية اخري، اقترب الفنان هاني رمزي من الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه «شقاوة أونلاين»، والذي تم تغيير اسمه بعدما كان يحمل «عمر المحتار»، احترامًا للجمهور بعدما تعرض لعدد من الانتقادات لقرب الاسم من عمر المختار، ويواصل رمزي تصوير المشاهد حيث أكد في بيان صحفي أن فيلم «شقاوة أونلاين» يناقش عالم السوشيال ميديا وأضراره، حيث تستعد الشركة المنتجة لطرحه خلال الفترة القادمة.

تفاصيل مسلسل دون مقابل

ويضم مسلسل دون مقابل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: عمرو عبد الجليل، داليا البحيري، وفاء عامر، نسرين طافش، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعي حول بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، قرر هاني رمزي الابتعاد عن الكوميديا من خلال مسلسل دون مقابل، وسيقدم شخصية يسيطر عليها الطابع التراجيدي.



آخر أعمال هاني رمزي الفنية

وكان اخر اعمال هاني رمزي هو مسلسل العائدون، الذي شارك خلاله بشخصية تراجيدية أيضًا وتبعد عن الكوميديا التي اعتاد الجمهور على أن يظهر بها خلال الفترة الحالية، شارك في مسلسل العائدون العديد من الفنانين، منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمد ممدوح، محمود عبد المغني، محمد فراج، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.