هكذا احتفل مراد مكرم بعيد ميلاده

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أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الفنان مراد مكرم بمناسبة عيد ميلاده، من خلال مشاركته بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"مراد لو شاف البوست ده هيرفدنا كلنا، النهارده عيد ميلاد القمر بتاعنا، أشطر وأطيب وأجدع خلق الله".



وأضاف:"حبينا نقولك اننا بنحبك جدآ، واننا دايما فرحانين ومبسوطين وفخورين واحنا بنشتغل معاك، كل سنة وانت معانا وعايزين نسمع اغنيه مهرجانات بصوتك قولولو حاجه بقي عشان مايخصملناش بسبب البوست ".



تعليقات الجمهور على منشور مراد مكرم

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير، وكانت من بين أبرز التعليقات عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال مراد مكرم الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال مراد مكرم مسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، ميمي جمال،وأحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر عرضه عبر شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، مسلسل "سر إلهي" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

آخر أعمال مراد مكرم السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال مراد مكرم السينمائية فيلم "حسن المصري" بطولة النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.