نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل.. أحمد فريد يطرح أغنية "أيام ونسيتها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد فريد لطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد التي تحمل اسم "أيام ونسيتها" وقد أعلن عن موعد طرحها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر البرومو الرسمي للأغنية وعلق عليه قائلًا: "جاهزين؟ بإذن الكريم أغنية (أيام ونسيتها) من ألبوم بتقولي آسف يوم الخميس القادم".

أحدث أعمال الفنان أحمد فريد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان أحمد فريد احدث أغنياته وهي أغنية "بتقولي آسف" الذي طرحها أول أيام عيد الفطر وهي من ألبوم "بتقولي آسف" الذي يضم 8 أغنيات والمقرر طرح باقي الأغنيات خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال أحمد فريد

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد فريد ديو أهي مشيت بالمشاركة مع المطرب رامي جمال، وقد حقق الديو على نسب مشاهدات مرتفعة، وتصدر الترند فور نزوله.

كلمات أغنية أهي مشيت

اهي مشيت وسابت قلبي

من غيرها دون ولا حل

نعيش ولا أنا وهو

نموت ولا الحنين هيقل

اهي مشيت وسابت قلبي

من غيرها دون ولا حل

نعيش ولا أنا وهو

نموت ولا الحنين هيقل

مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش

ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه

هتنساني ما تنساني مفيش فايدة

قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه

بعدك كسر ضهري

فينك وحشتيني

بعدت بس انتي

عمرك ما سبتيني

مرسومة فوق كفي

وياريته بيكفي

متصوّرة في قلبي

ومنوّرة في عيني

يا أيامنا أمانة عليكي

طارديها في ليالي البُعد

أنا في عرضك يا أيامنا

تلمينا في يوم على بعض

يا أيامنا أمانة عليكي

طارديها في ليالي البعد

أنا في عرضك يا أيامنا

تلمينا في يوم على بعض

قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض

وعاتبيها وفي ايديكي هاتيها أوام

وعن حالي وأحوالي ما تحكيلها

روحي قوليلها صدّعني عليكي كلام

بعدك كسر ضهري

فينك وحشتيني

بعدت بس انتي

عمرك ما سبتيني

مرسومة فوق كفي

وياريته بيكفي

متصوّرة في قلبي

ومنوّرة في عيني