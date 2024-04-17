سعد لمجرد يُشعل حفل القاهرة بـ”انت معلم”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 11:25 صباحاً - أحيا النجم المغربى سعد لمجرد حفلا غنائيا ضخما بالقاهرة داخل إحدى الزمالك وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية.



حضر لمجرد مرتديا ملابس كاجوال بصحبة مدير أعماله كريم اباغى وكان فى استقبالهما منظم الحفل تامر عبد المنعم وذلك بعد تأجdل الحفل يوما واحدا بسبب الأحداث الاخيرة بين إيران وإسرائيل التى تسببت في ارتباك حركة الطيران بعدد من الدول العربية.



وبمجرد صعود لمجرد على خشبة المسرح مرددا اغنيته الشهيرة "انت معلم" تعالت هتافات وصيحات الترحيب بعدها أشعل الحفل بالعديد من اغانيه الشهيرة المميزة منها انت معلم، انساى، انتى باغيه واحد، أنا ماشي ساهل،انتى حياتى.. بالإضافة إلى بنت السلطان لأحمد عدوية.



تخلل الحفل توجيه لمجرد تحيه لاصدقائه ممن حرصوا على حضور الحفل منهم الفنان عصام كاريكا وكابتن محمد زيدان بالإضافة إلى القائمين على الحفل.