انت الأن تتابع خبر الإعلان عن فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي عن فعاليات دورة المهرجان السابعة عشر التي ستقام في الفترة من 28 أيار المقبل لغاية الأول من حزيران المقبل على مسارح المركز الثقافي الملكي والشمس وأسامه المشيني في عمان.

ووفقا لبيان عن إدارة المهرجان الأربعاء، سيشارك في الدورة الـ17 من المهرجان التي حملت اسم الفنان الراحل خالد الطريفي وتقام بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين والجامعة الأردنية ومسرح الشمس، 21 عملا مسرحيا يمثلون 14 دولة عربية وأجنبية ومنها 6 أعمال لطلبة الجامعة الأردنية.

وأوضحت إدارة المهرجان أن هذه الدورة التي سيكرم فيها فنانون أردنيون وعرب، سيعلن عن أسمائهم لاحقا، تضم 3 مسارات هي؛ الرئيس "عشيات طقوس" السابع عشر، وعشيات "المونودراما والديودراما" الأول، وعشيات "للمسرح الشبابي الأول".

وأشار إلى أن لجنة التحكيم في المهرجان تضم من الأردن الدكتور عدنان مشاقبة والفنانين محمد الشوابكة وشايش النعيمي، ومن سورية الدكتور رشا ناصر العلي، ومن موريتانيا المخرج المسرحي تقي ولد عبد الحي.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان الدكتور فراس الريموني رئيسا، والدكتور يحيى البشتاوي مديرا للمهرجان، والمخرج واصف الدلالعة مديراً تنفيذياً للمهرجان، والمخرج عيسى الجراح مديرا لمسار عشيات المونودراما و الديودراما الأول، والمخرج معتمد المناصير مديراً للمسار الشبابي، والدكتور علي الشوابكة مديرا للندوات والمؤتمرات الفكرية.

وبحسب البيان فإن الدورة الـ17 من المهرجان ستشمل على جوائز المسابقات لمسارات عشيات طقوس والديودراما والمونودراما والشباب.

وتشتمل الجوائز على جوائز أفضل عمل مسرحي لكل مسار من مسارات عشيات طقوس والديودراما والمونودراما، بينما جوائز؛ أفضل إخراج وافضل سينوغرافيا وافضل نص مسرحي وأفضل تأليف موسيقي تتنافس عليها جميع المسارات السابقة بجائزة واحدة، كما تضم الجوائز؛ جائزة افضل ممثل وممثلة عن مسار عشيات طقوس، وجائزة افضل ممثل او ممثلة عن مسار المونودراما وجائزة افضل ثنائي تمثل عن مسار الديودراما.

وعلى مدار 5 أيام ستشارك في مختلف مسارات المهرجان العروض المسرحية التالية؛ من الأردن "يا طالع الجبل" للمخرج الدكتور عبدالسلام قبيلات و"النقيض" اخراج فداء ابو حماد و"زلزال" للمخرجة ميس الزعبي و"انثى الثور" إخراج كامل الشاويش و"الزمن" إخراج احمد اسماعيل "وجثة على الرصيف" إخراج عمر الصرايرة و"نبأ عاجل" إخراج صلاح الدين عيسى و"في إنتظار غودو" إخراج رشا المليفي.

كما ستشارك من العراق "سيكيزوفرانيا" للمخرج الدكتور عبد الرضا جاسم، و"سلمى" اخراج نجاة نجم (اقليم كردستان العراق)، ومن السعودية "القيد" للمخرج موسى ابو عبدالله، ومن مصر "آه كارميلا" للمخرج أشرف محمد علي، ومن سلطنة عُمان "أنصاف" للمخرج المعتمد اليافعي، و"العزف على النوى" للمخرج عيسى الصبح، ومن البحرين "التيه" للمخرج جاسم العالي، ومن تونس "فولارة" للمخرج الطاهر الرضواني، ومن الجزائر "لست وحدي" للمخرج جمال قرمي، ومن المغرب "نزيف الزنزانة 7" للمخرج أمين بوجميل، ومن ليبيا "ومن الشعر ما بتر" للمخرج عز الدين الدويلي، و"الجنرال" للمخرج علي بوفزير، ومن السودان "المحارب الاخير" للمخرج خلف الله آمين.

كما سيشتمل المهرجان على ندوة فكرية بعنوان "جماليات العرض المسرحي الطقسي" وندوات تعقيبية للعروض، وورش مسرحية خاصة بالتمثيل والاخراج في المسرح الطقسي .