بعد انتهاء كوبرا.. محمد إمام مازال يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - أفصح الفنان محمد إمام عن سعادته بحصول مسلسله “كوبرا”، الذي عرض في السباق الرمضاني لهذا العام، على المرتبة الأولى والأكثر مشاهدة عبر منصة “شاهد” الإلكترونية.

وكتب من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “أحلى حاجة إن بعد الدوشة، تطلع منها نمرة واحد، كوبرا الأكثر مشاهدة على منصة شاهد”.

مسلسل كوبرا

الحلقة الأخيرة مسلسل" كوبرا "

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “كوبرا”، هروب محمد إمام من السجن بعد الحكم عليه والقبض على جميع المتورطين في القضايا، وانتقامه من شيخون وشقيقه.

وبعد مرور شهر على حبسه، تمكن كوبرا من الهرب من السجن، والتقى مي عز الدين التي شاركت في الحلقة الأخيرة كضيفة شرف.

واتضح أن كوبرا ومي عز الدين تربطهما قصة حب كبيرة وينصبان سويا في عمليات شهيرة، وطرحت عليه العودة إلى اللعب معه، ما طرح تساؤلات حول تقديم موسم ثانٍ من بطولتهما.

أحداث مسلسل "كوبرا "

تدور إحداث مسلسل كوبرا في إطار الدراما الشعبية حول شخص يدعى علي الشهير بـ كوبرا الذي يجسد شخصيته محمد إمام، وتتصاعد الأحداث حتى يجد نفسه وسط مشاكل كبرى، ويتسمر في الهرب من الشرطة حتي يقع في مشاكل أكبر وخلافات مع أشخاص كثيرة.

مسلسل كوبرا

أبطال مسلسل "كوبرا "

والمسلسل من بطولة محمد إمام وإلى جانبه عدد من الفنانين ابرزهم: مجدي كامل، كزبرا، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمد ثروت، منه فضالي، مريم الجندي، أوس أوس، جمال يوسف، محمود عبد الغني، محمود البزاوي، ألحان المهدي، أحمد عبد الحميد، تسنيم مطر، وظهر كل من دانا الحلبي، مي عز الدين، سلوى عثمان، حجاج عبد العظيم ضيوف شرف للمسلسل، والعمل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أحمد محمود أبو زيد.

