رامي جمال يطرح "بقول وأكدب" (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم رامي جمال منذ قليل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية "بقول وأكدب"، ثاني أغنيات ألبومه الجديد "خليني أشوفك"، المقرر طرح باقي أغانيه يوم الأربعاء المقبل.

كلمات أغنية "بقول وأكدب" لـ رامي جمال

عشان مبقاش بقول وأكدب أنا هنسى لكن هتعب.. ومش ضامن في يوم من بعد ما انسى ارتاح.. غيابك عني مش هين لكني عكس ده هبين.. كبيرة وعيبة لو بانت عليا جراح.. مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح.. دورك جاي ومسيرك تعيش مجروح.. جرب بس تنساني وصدقني يوميها وبس هتحس بطلوع الروح..لحد في يوم ما افوق مني هكلمني كتير عنك وفي الغالب هعيش بعدك كإني معاك.. ومن نفس الوجع ده انت هتسألني الخلاص امتى هتتعب زي ما أنا هتعب عشان أنساك.. مافيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح.. دورك جاي ومسيرك تعيش مجروح.. جرب بس تنساني وصدقني يوميها وبس هتحس بطلوع الروح.



صناع أغنية "بقول وأكدب" لـ رامي جمال

أغنية "بقول وأكدب" لرامي جمال من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم.