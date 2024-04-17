نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم أحمد عز وتامر حسني..تعرف على القائمة المبدئية لأفلام عيد الأضحى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نجوم الفن في حجز أماكنهم في سباق أفلام عيد الأضحى الذي ستُعرض في عيد الأضحى 2024، وقد أعلن العديد من النجوم عن مشاركتهم في السباق لهذا العام ومن ضمن هؤلاء النجوم (أحمد عز، تامر حسني، محمد إمام، أحمد فهمي).

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز المعلومات والتفاصيل عن القائمة المبدئية لأفلام عيد الأضحى 2024.

1-أحمد عز وفيلم "ولاد رزق 3"

يشارك الفنان أحمد عز في سباق عيد الأضحى 2024، بالجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، ويشارك في بطولة الجزء الثالث كلًا من الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد ممدوح، ونسرين أمين وماجد الكدواني، وأسر ياسين ومن مفاجأت الجزء الثالث هو ظهور النجم كريم عبد العزيز كضيف شرف، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كريم عبد العزيز من فيلم ولاد رزق 3

ويعد الجزء الثالث هو الأضخم إنتاجيًا من الجزء الأول والثاني الذي طرحوا في 2015و2018، حيث أن ميزانية الفيلم 8 ملايين دولار ويعد هذا المبلغ كبير بالنسبة لإنتاج فيلم عربي، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثالث نجاحًا كبيرًا.

بوستر ولاد رزق 3

2-تامر حسني وفيلم "ري ستارت"

أعلن نجم الجيل تامر حسني منذ أسابيع من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون معه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن المتوقع أن تبدأ مراحل ترشيحات باقي فريق العمل.

تامر حسني وهنا الزاهد

وأعلن أيضًا نجم الجيل تامر حسني عن أبرز المنضمين لفيلم "ري ستارت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأبرز أبطال فيلم ري ستارت المقرر عرضه في عيد الأضحى 2024، هما الفنان محمد ثروت والفنانة هنا الزاهد.

3-محمد إمام وفيلم "اللعب مع العيال"

يشارك الفنان محمد إمام في سباق أفلام عيد الأضحى 2024 بفيلم "اللعب مع العيال" وينتمي الفيلم إلى نوعية الكوميدي الإجتماعي والذي يشاركه في البطولة كلًا من أسماء جلال، وباسم سمرة، مصطفي غريب، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.

محمد إمام

4-أحمد فهمي وفيلم "عصابة المكس"

يتواجد الفنان أحمد فهمي في سباق أفلام عيد الأضحى 2024 بفيلم "عصابة المكس" الذي كان يحمل مسبقًا اسم "المكسيكي" وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الأكشن الكوميدية، ويشاركه في بطولة الفيلم كلًا من روبي، خالد الصاوي، لبلبة، أحمد فهيم، أوس أوس، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، ومن إخراج حسام سليمان.