نهال عنبر تطلق مسابقة لجمهورها.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الفنانة نهال عنبر مفاجأة لجمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وشاركت عنير صورة لها من أحد أعمالها السابقة، وعلقت عليها قائلة: مسابقة النهارده عاوزة اعرف انا كنت بعمل دور ايه؟ واسمي كان ايه؟ واسم المسلسل ايه؟".





أحدث أعمال نهال عنبر





كانت نهال عنبر تنتظر عرض مسلسلها الجديد “عودة البارون” الذي تشارك في بطولته مع الفنان حسين فهمي، والذي لم يعرف حتى الآن موعد طرحه رغم انتهاء تصويره منذ فترة كبيرة، وذلك يعود لشركة الإنتاج، وتجسد خلال أحداث العمل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقه المغلق.





آخر أعمال نهال عنبر

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة نهال عنبر مسلسل دون سابق إنذار، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي،



والمسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش، بلوبي برودكشنز.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.

