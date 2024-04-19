خاص... حسان العربي لـ "دوت الخليج الفني": سعيد جدًا بكواليس مسرحية "رابونزل بالمصري"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان حسان العربي في خلق روح الإبداع والتميز من خلال أعماله الفنية، فهو يمثل إضافة مثمرة لأي عمل فني يقوم به، فتميز بالذكاء والإصرار والطموح.



وكشف الفنان حسان العربي عن كواليس أحدث أعماله المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "رابونزل بالمصري".



وقال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":" أشارك في مسرحية "رابونزل بالمصري" بطولة حورية فرغلي ولبني ونس وأنا شاب اسمه أحمد إنتاج قطاع خاص الأستاذ أحمد مختار، اخراج عمرو عاطف استعراضات بوسي الهواري، وتاليف عمرو عاطف".

وأضاف:"وسوف يتم عرض المسرحية يوم الجمعة ١٩ مايو الساعه ٧ مساءا".



حسان العربي يكشف عن كواليس مسرحية رابونزل بالمصري

وتابع:" سعيدة جدًا بكواليس المسرحية، وكل الموجودين ناس جميلة جدا والمخرج شاب جميل ومعاه كاست إخراج شباب جميل وحورية حد جميل بتجتهد لأنها أول مرة تقف مسرح وكمان مسرح أطفال فطبعًا خايفة جدا وده الممثل الحقيقي اللي بيخاف علي شغله".

وأشار: "ولبني طبعًا كانت محققه حاجات في رمضان السباق الرمضاني العتاولة ونعمة الأفوكاتو اما انا كنت في المداح مع الفنان حمادة هلال اخراج احمد سمير فرج".



من هي رابونزل؟

شخصية رابونزل ظهرت لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي عام 2010، وتدور أحداثه حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.