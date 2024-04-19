نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. سلمان خان يواجه تهديدات بالقتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتعرض النجم الهندي سلمان خان لتهديدات بالقتل منذ فترة، وقد شهدت الساعات الأخيرة تطورًا مثيرًا في الأمر، حيث تم إطلاق النار خارج منزله، مما تسبب في زعزعة الوسط الفني الهندي، وقام مسلحون بإطلاق ثلاث رصاصات في الهواء خارج مقر إقامة سلمان خان في مومباي، وقد تم رصد شخصين على دراجة نارية قاموا بذلك.

وتعمل الجهات الأمنية على التحقيق لتحديد هوية المتورطين في الحادث، وقد واجهت صعوبة في التعرف على وجوه المشتبه بهم أو أرقام لوحات دراجاتهم في لقطات كاميرات المراقبة، حيث كانوا يرتدون خوذات تخفي هويتهم. ومع ذلك، تم تحرير تقرير معلومات ضد أشخاص مجهولين بناءً على شهادات الشهود الذين سمعوا إطلاق النار، وتم العثور على دراجة نارية مهجورة في مكان قريب من منزل الممثل.

وفي وقت سابق من هذا العام، تعرض سلمان خان لتهديدات بالقتل من عصابة لورانس بيشنوي، التي اتُهمت أيضًا بقتل المغني البنجابي سيدو موسيوالا. وقد مُنح حماية أمنية من نوع Y+ بعد تلك التهديدات، التي جاءت بعد اتهامه في قضية الصيد غير المشروع لحيوان Blackbuck، الذي يعتبر مقدسًا في مجتمعه.

وفي العام الماضي، واجه سلمان خان تهديدات بالقتل من رجل العصابات الهارب المقيم في كندا، جولدي برار، الذي أعلن أن النجم كان ضمن قائمة اغتيالات عصابته.

فيلم The Bull

في تصريحات جديدة له، قال المخرج والمنتج كاران جوهار ان مشروع الفيلم السينمائي الذي يشهد عودة التعاون بينه وبين سلمان خان لازال قائما، ووفق انديا توداي، الفيلم من المقرر أن يحمل عنوان رسمي هو The Bull، ومن المقرر أن يتم طرحه للعرض في السينمات بحلول عام 2025.

و ذلك بعد أن اشار النجم الكبير عامر خان لاحتمالية العمل على جزء جديد من فيلمه الكلاسيكي الناجح Andaz Apna Apna بعد عقود من طرحه، ووفق انديا توداي، الفيلم كان مشاركا في بطولته النجم سلمان خان، والعمل على جزء ثاني منه سيكون ايضا بمشاركة سلمان.

وكشفت مصادر عن تفاصيل الفيلم السينمائي القادم للنجم الهندي الكبير سلمان خان، من خلالها اتضح سعي سلمان خان للتعاون مع المخرج AR Murugadoss.

أول فيلم لـ راجفير ديول

وكان قد احتفل نجم بوليوود الكبير "صاني ديول" بطرح البوستر الترويجي لأول عمل سينمائي لنجله راجفير ديول، الذي سيشهد اول ظهور سينمائي للممثل الشاب ابن النجم الكبير في السينما الهندية، وقال صاني بنشر البوستر الترويجي الأول لفيلم نجله الجديد الذي يطرح بعنوان Dono، وسيشهد أيضا الظهور الأول للفنانة الشابة "ثاكيريا دهيلون" في سينما بوليوود.

الفيلم تدور احداثه في اطار قصة رومانسية بين الثنائي من اخراج "سوراج بارجاتيا".