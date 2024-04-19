قيمة فنية كبيرة.. محمد إمام ينعي وفاة صلاح السعدني

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان محمد إمام، وفاة الفنان القدير الراحل صلاح السعدني، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات “اكس” تويتر سابقًا.





وكتب محمد إمام ناعيًا وفاة صلاح السعدني، "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ..

‏البقاء لله في وفاة العمدة ⁧‫#صلاح_السعدني‬⁩.. قيمة فنية كبيرة في تاريخ الفن المصري.. خالص التعازي لاخويا احمد السعدني وكل الأسرة.. الله يرحمه ويصبر كل حبايبه".





حرص عدد من الفنانين والفنانات الآخري على تأدية واجب العزاء الفنان أحمد السقا والفنانة غادة عادل والفنان القدير محمود البزاوي والفنان كريم محمود عبد العزيز وشقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز و الفنانة غادة عادل ووالفنان مدحت تيخا وعدد آخر من الفنانين والفنانات





رحل عن عالمنا النجم القدير صلاح السعدني في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 81 عامًا إرثًا فنيًا كبيرًا ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما.

وأعلن نباء وفاة الفنان صلاح السعدني نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، حيث نشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب: «البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه».





آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

والجدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.