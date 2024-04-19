لطيفة تنعى الفنان صلاح السعدني: 'الف رحمة ونور على روحك'

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة التونسية لطيفة وفاة الفنان الراحل صلاح السعدني، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت لطيفة عبر حسابها على إنستجرام، "كل الاجيال الجاية هتتعلم منك ومن اعمالك ومن اخلاقك الانسانية والفنية.. الف رحمة ونور على روحك ربنا يصبر أهلك وكل حبايبك وانا منهم.. الله يرحمك”.





حرص عدد من الفنانين والفنانات الآخري على تأدية واجب العزاء الفنان أحمد السقا والفنانة غادة عادل والفنان القدير محمود البزاوي والفنان كريم محمود عبد العزيز وشقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز و الفنانة غادة عادل ووالفنان مدحت تيخا وعدد آخر من الفنانين والفنانات





رحل عن عالمنا النجم القدير صلاح السعدني في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 81 عامًا إرثًا فنيًا كبيرًا ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما.

وأعلن نباء وفاة الفنان صلاح السعدني نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، حيث نشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب: «البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه».





آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

والجدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.



