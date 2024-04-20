نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الحكيم تنعي وفاة صلاح السعدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت المطربة ريهام عبد الحكيم وفاة الفنان صلاح السعدني من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت ريهام عبد الحكيم:' البقاء لله في وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني ربنا يصبر أهله.

فقدت الدراما المصرية والعربية اليوم واحدًا من أهم وأكبر نجومها، أمتعنا على مدار مشوار فني طويل بعدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة

حيث قدم أكثر من 200 عمل فني ترك من خلالهم بصمته الخاصة والمميزة، فـ لا يمكن أن ننسي حسن أرابيسك، العمدة سليمان غانم، والعمدة عبد القوي، وعرام، وغيرهم.

ومن ضمن عدة ألقاب حصدها السعدني خلال مشواره الفني إلا أن لقب عمدة الدراما هو الأكثر تداولًا وأحقية له، حيث قدم أكثر من دور لبس من خلالهما شخصية العمدة ليكون لقب "عمدة الدراما" هو اللقب الأساسي والأول له.

وقد نجح في تجسيد دور العمدة بجدارة من خلال إتقان الشخصية، وبالرغم من أن الدور واحد لكن استطاع السعدني أن يقدم شخصيات مختلفة في كل دور قدمه وهو عمدة لدرجة جعلت من الشخصية عدة شخصيات مختلفة رسخت في الأذهان.

قدم السعدني اول مره شخصية العمدة من خلال مسلسل "ليالي الحلمية" عام 1987 في مسلسل "ليالى الحلمية" وظلت معه هذه الشخصية حتي عام 1992 من خلال أجزاء المسلسل الناجحه.