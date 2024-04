عاشق للولد الشقي.. أمير المصري يكشف عن أمنيته

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أمير المصري أمنيته في تقديم شخصية الراحل أحمد رمزي في عمل فني، لإنه من عشاق الولد الشقي، ويحلم بتقديم قصة حياته، إذ أكد أنه إذا وجد كاتبًا ومنتجًا متحمسًا لتقديم قصة حياة أحمد رمزي، سوف يتعاقد معهما ويقدمه على الفور.

أمير المصري يكشف عن امنيته

وقال أمير المصري: نفسي أعمل فيلم تاريخي في مصر، وكمان نفسي أجسد شخصية أحمد رمزي لأني بعشقه، وأتمنى تقديم السيرة الذاتية له، لو لقيت حد حابب الفكرة وينتج هقدمه فورًا.

أحدث أعمال أمير المصري

ومن ناحية اخري، يستعد أمير المصري لتقديم فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان the giant، يسرد العمل الملاكم البريطاني اليمني الأمير نسيم ناز حامد، فـ كتب الفنان منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، جاء فيه: حصلت على شرف كبير يفوق توقعاتي، ويا له من شرف أن ألعب دور الأسطورة البرنس نسيم حامد، إلى جانب أسطورة أخرى بيرس بروسنان في دور بريندان إنجل، ويضم فيلم the giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم مع أمير المصري، ومن أبرزهم: بيرس بروسنان، ويشارك في الإنتاج سيلفستر ستالون، ويتم تصويره في مدينة ليدز بدلا من بريطانيا.

اخر اعمال أمير المصري

والجدير بالذكر ان اخر اعمال أمير المصري هو مسلسل مليحة، الذي نافس به في الموسم الرمضاني 2024، وتناول العمل قصة أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة، عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات، وشارك في العمل مجموعة من النجوم، أبرزهم الفنان دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، وايضا شارك في مهرجان SXSW العرض العالمي الأول لفيلمه See it Say it ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة ٣١ من المهرجان في اوستن تكساس – الولايات المتحدة. وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك. يضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.