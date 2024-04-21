أحمد حسن راؤول يكشف عن تعاونه مع راغب علامة

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الشاعر أحمد حسن راؤول عن تعاونه مع النجم اللبناني راغب علامة، حيث عبر عن سعادته بالتعاون معه دون أن يكشف أي تفاصيل عن العمل.



حيث شارك "راؤول" جمهوره صورة راغب علامة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقاً قال فيه :" راغب علامة قريباً جداً، من كلماتي، والحان أحمد زعيم".



تعليقات الجمهور على منشور أحمد حسن راؤول



وفورا من مشاركة الجمهور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، أكيد في عظمة في الطريق، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال أحمد حسن راؤول



والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر أحمد حسن راؤول أغنية "تعالى هنا" للفنانة عاليا اوى، والتي تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من ألحان المطرب أحمد جمال ومن كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

و أغنية "كبيرنا " للفنان حكيم، والأغنية من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع طارق عبد الجابر.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /انت شبهنا ومن طبيعتنا، عايش بينا واحد من بيتنا، انت كبيرنا رمز هيبتنا، كمل واحنا وراك ماشيين، فاهم إيه بيدور حوالينا، مين اللي معانا ومين اللي علينا، ومطمن ناسنا وأهالينا، واحنا معاك في أمان عايشين