سبب تصدر مها الصغير تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المذيعة مها الصغير، مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي يذاع على شاشة cbc، وذلك بعدما نفت الأنباء التي انتشرت بشأن طلاقها من الفنان أحمد السقا، والتي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، قالت أنه لا صحة لوقوع الطلاق بينها وبين أحمد السقا، وأن الشائعات التي انتشرت لا أساس لها من الصحة.

وأضافت مها الصغير، إن السبب وراء تلك الشائعات هي ما قالته خلال حلقة يوم الأربعاء الماضي، من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمناقشات الاجتماعية التي تطرقت لها مع الإعلامية هبة الأباصيري، والتي كانت تتعلق عن تأثير الطلاق على حياة النساء، وعن عدم السعادة التي قد تعيشها النساء في ظل إهمال الزوج لها والتي اعتبارها الجمهور إنها تتعلق بحياتها الشخصية.

واختتمت: الناس فسرت الكلام وما جاء في حديثي على أنه يتعلق بحياتي الشخصية، وهذا ليس بجديد على السوشيال ميديا، وأكملت: قبل أيام قليلة كنت تحدثت في حلقة البرنامج عن تأثير السوشيال ميديا السلبي وتفسير لكل ما ينشر عليها وخاصة ما يتعلق بالمشاهير بطريقة مختلفة عن الواقع، وبالفعل هذا ما حدث الآن.

حقيقة انفصال الثنائي أحمد السقا ومها الصغير

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي خبر انفصال الثنائي أحمد السقا ومها الصغير وذلك عقب نشر الأخيرة منشورًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قائلة: "ها تفضلي تستحملي الوجع والإهانة وفي الآخر عمرك هايضيع ومحدش هيشكرك الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة دون روح في جسد مطفي ما يعرفش معنى السعادة"، نفي "السقا" مؤكدًا استقرار جياته الزوجية، وأنه لا صحة لما تم تداوله حول انفصاله وزوجته، لافتًا إلى أنه متزوج من "مها" منذ أكثر من 25 عامًا ويستعبد الطرفان أمر الانفصال نهائيًا.

عدد مرات انفصال الثنائي أحمد السقا ومها الصغير

والجدير بالذكر ان الثنائي قد انفصل مرتين من قبل، وهو ما كشفت عنه "الصغير" خلال لقائها في برنامج البودكاست Cut the Crap قائلة: "انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، وكمان اتطلقنا ودي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن إنتوا انفصلتوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي.. اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واتطلقنا ورجعنا، مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دائمًا لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي".