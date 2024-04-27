تفاصيل شخصيه أحمد السقا في فيلم السرب

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر أحمد السقا عرض فيلمه الجديد السرب يوم 1 مايو المقبل بدور العرض السينمائي، يظهر ضمن الأحداث بشخصية حسن المصري ويعمل بائع بترول ويتعاون خلال العمل مع الجماعات المحظورة.

تفاصيل فيلم السرب

فيلم السرب يدور في إطار أكشن تشويقي، ويعرض حروب الجيش المصري ضد الخلايا الإرهابية، ويتناول العمل واحدة من أهم البطولات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، الفيلم استغرق ما يقرب من عامين ما بين تحضيره وتصويره، حيث واجه العمل موجة من التأجيلات خلال التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا، وارتباط أبطاله بأكثر من عمل في وقت واحد.

أبطال فيلم السرب

وضم فيلم السرب من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

أحدث أعمال أحمد السقا

ومن ناحية أخرى، يواصل أحمد السقا تحضيراته للجزء الثاني من مسلسل العتاولة، بعدما حقق العمل نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان الماضي 2024، دارت أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، والعمل مكون من 30 حلقة، عُرض على قنوات mbc ومنصة شاهد، ومن بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

كما يظهر أحمد السقا ضيف شرف ضمن أحداث فيلم عصابة المكس من بطولة أحمد فهمي، والمقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل 2024، يدور في إطار أكشن كوميدي، ويشارك في بطولته روبي، لبلبة، خالد الصاوي، أوس أوس، أحمد فهيم، وحاتم صلاح، والعمل من تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول (المكسيكي) الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.