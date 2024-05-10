نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الوضع الميداني في قطاع غزة مأساوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الوضع الميداني في قطاع غزة مأساوي، وهناك أكثر من 1.5 مليون شخص يواجهون الخطر في رفح الفلسطينية، حسبما ورد على فضائية القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وتابع مندوب روسيا خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة، أننا سنصوت صالح مشروع القرار المطروح بشأن عضوية وأحقية دولة فلسطين

وقد جدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافًا عمليًا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي.

ويعد التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضوًا في الجمعية العامة اليوم بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون.