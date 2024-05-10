نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال شهر من عرضه.. فيلم "شقو" يقترب من تحقيق 70 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “شقو” مساء أمس الخميس إيرادات بلغت قيمتها 549 جنيهًا، ليحتل المركز الثاني ووصل إجمالي إيرادات الفيلم لأكثر من 66.7 مليونًا ونصف ألف جنيهًا خلال 30 يوم من عرضه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والفيلم بدأ انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024.

قصة فيلم “شقو”



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”



فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.