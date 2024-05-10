شاهد بالبث المباشر الاتحاد السعودي اليوم.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر الاتحاد السعودي اليوم.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يستعد ملعب الجوهرة المشعة، معقل نادي الاتحاد، لاحتضان مباراة قوية تجمع بين العميد والاتفاق، مساء اليوم الجمعة، الموافق 10 مايو 2024، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد والاتفاق من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الاتحاد يواجه الاتفاق في مواجهة حاسمة بدوري روشن

يدخل الاتحاد اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، من 30 مباراة خاضها، حقق خلالها 15 انتصارًا و5 تعادلات مقابل 10 هزائم. ويتطلع العميد لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز مركزه في جدول الترتيب والوصول إلى المركز الرابع.

أما الاتفاق فيدخل المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 41 نقطة، من 30 مباراة لعبها، فاز في 10 منها وتعادل في 11 وخسر 9. ويسعى الاتفاق لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة للهروب من المراكز الدافئة في جدول الترتيب.

تُعد هذه المباراة من أهم مواجهات الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يجمع بين فريقين عريقين يملكان تاريخًا حافلًا بالإنجازات. وتشهد المباراة دائمًا حضور جماهيري كبير وتنافسًا قويًا بين الفريقين.

من المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق والقنوات الناقلة



ستنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، في إطار منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة 10 مايو 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة، معقل نادي الاتحاد في مدينة جدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق

ستنقل مباراة الاتحاد والاتفاق، التي تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين، عبر شبكة قنوات SSC، وذلك حصريًا.

ويمكنكم متابعة المباراة على القنوات التالية:

SSC1 HD

SSC1 SD

وإلى جانب القنوات الفضائية، يمكنكم أيضًا متابعة المباراة من خلال تطبيق بي إن سبورتس على الهاتف المحمول.

جدول ترددات قنوات SSC

فيما يلي جدول ترددات قنوات SSC على النايل سات:

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز SSC1 HD 11688 عمودي 27500 SSC2 HD 11744 عمودي 27500 SSC3 HD 11800 عمودي 27500 SSC4 HD 11856 عمودي 27500 SSC5 HD 11912 عمودي 27500 SSC6 HD 11968 عمودي 27500 SSC7 HD 12024 عمودي 27500 SSC8 HD 12080 عمودي 27500

ترتيب فريقي الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي



يدخل نادي الاتحاد مباراة اليوم ضد الاتفاق وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 50 نقطة من 30 مباراة لعبها. حقق الاتحاد خلال هذه المباريات 15 انتصارًا و5 تعادلات، بينما تلقى 10 هزائم.

ويحتل الاتفاق المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، من 30 مباراة لعبها. حقق الاتفاق خلال هذه المباريات 10 انتصارات و11 تعادلًا، بينما تلقى 9 هزائم.

يسعى الاتحاد في هذه المباراة لتحقيق الفوز وتعزيز مركزه في جدول الترتيب، بينما يسعى الاتفاق للهروب من المراكز الدافئة وتحسين موقفه في الدوري.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الاتفاق في الدوري السعودي اليوم



وبالحديث عن تشكيل الاتحاد ضد الاتفاق اليوم، فمن المتوقع أن يكون تشكيل العميد على النحو التالي: