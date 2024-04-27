تعرف على سعر إطلالة ياسمين عبد العزيز في "صاحبة السعادة"

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أحمد جودة - القاهرة - تحل النجمة ياسمين عبد العزيز ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس، في حلقتين خاصتين بمناسبة شم النسيم، واختارت ياسمين الظهور بإطلالة تميل للكاجوال المريح نظرا لفقرات الحلقة التي ستضمن طبخ وألعاب.

سعر إطلالة ياسمين عبد العزيز في "صاحبة السعادة"

وارتدت ياسمين عبد العزيز بدلة بتصميم بيجاما من Dolce & Gabbana، بطباعة الفهد Leopard Print، يصل سعر القميص ذو الرباط فيها إلي 103 ألف جنيه مصري، ونسقت القميص مع بنطلون من نفس الخامة والطباعة والدار، يصل سعره إلى 83 ألف جنيه.

برنامج “صاحبة السعادة”

برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتعرض حلقات البرنامج عبر قناة DMC الفضائية، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، في الحادية عشرة مساء، كما تعرض حلقات البرنامج عبر مصنة WATCH IT الرقمية.

ياسمين عبد العزيز في "صاحبة السعادة"

تحدثت ياسمين عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق اليها من قبل وتفجر أكثر من مفاجأة خلال الحلقة، وتحتفل على طريقتها الخاصة مع "صاحبة السعادة" بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل، ومن المقرر أن تقدم ياسمين عبدالعزيز خلال الحلقة عددا من الأغنيات بصوتها رفقة إسعاد يونس، كما تتضمن الحلقة العديد من المفاجآت للجمهور والأسرار الجديدة التي تكشف عنها ياسمين عبدالعزيز لأول مرة، ويعد هذا الظهور الأول لياسمين عبدالعزيز تليفزيونيًا عقب طلاقها من الفنان أحمد العوضي الفترة الماضية.

أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز

من ناحية أخرى، تواصل ياسمين عبد العزيز تحضيرات أعمالها الفنية المقبلة، التي كشف في تصريحات الشهر الماضي عن أنها تشمل مسلسلا من النوعية الرومانسية، وفيلما سينمائيا، وذلك بعد غيابها عن موسم رمضان 2024.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" وعرض في رمضان 2023، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرون.