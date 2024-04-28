نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعاون مع المخرج شريف عرفة.. محمد إمام يشوق جمهوره لفيلم "اللعب مع العيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق النجم محمد إمام جمهوره لفيلم جديد بعنوان "اللعب مع العيال"، المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.





وشارك محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقا، صورة من كواليس العمل، وعلق عليها قائلًا: فيلم اللعب مع العيال أول لقاء مع المخرج الكبير شريف عرفة، عمل مختلف عن أي حاجة عملتها قبل كده، قريبا إن شاء الله.

تفاصيل شخصية محمد إمام بالفيلم



ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

يشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفه، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفه إلى الساحة الفنية بعد غياب.

فريق عمل الفيلم



ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.



آخر أعمال محمد إمام



من جانب آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد إمام، الدرامية في مسلسل “كوبرا” الذي عرض بالسباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ كوبرا ”



شارك في بطولة مسلسل “ كوبرا ” الفنان محمد إمام و الفنان محمود عبد المغني والفنان محمد ثروت والفنان القدير مجدي كامل الفنان أحمد عبد الحميد والفنانة منة فضالي والفنان أحمد بحر كزبرة والفنان معتز هشام وظهور خاص للفنانة مي عز الدين والفنانة تسنيم مطر وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

و في الجانب السينمائي كانت آخر أعماله فيلم “أبو نسب” بالتعاون مع الفنان ماجد الكدواني، والفنانة ياسمين صبري.