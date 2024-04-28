انت الأن تتابع خبر ملك أحمد زاهر تعبر عن حبها لوالداها بعيد ميلاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبّرت الفنانة المصرية ملك زاهر عن حبها وتقديرها لوالدها الفنان أحمد زاهر بمناسبة عيد ميلاده من خلال منشور مؤثر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".



ونشرت ملك مجموعة صور تجمعها بوالدها خلال لحظات عائلية سعيدة، ووجهت له رسالة كتبتها بأسلوب روائي فريد، تجسد مشاعرها العميقة تجاهه.



وعبَّرت ملك في رسالتها عن امتنانها لوالدها لدوره كسند لها في الحياة، ووصفته بأنه "الأب والصديق والحبيب". كما أشادت بصفاته النبيلة وحكمته، مؤكدة أنه يمثل بالنسبة لها "الحب الأول والأخير".



وقالت ملك: كل عام وأنت مصدر الأمان والسند بالنسبة لي، كل عام وأنت أكثر من يملأه الحب والطيبة والحنية، كل عام وأنت الأب والصديق والحبيب.



واختتمت ملك منشورها كاشفة عن قرارها هذا العام بالاحتفال بعيد ميلاد والدها على الطريقة التي تكتب بها رواياتها الخاصة، لكونها تعتبرها الأكثر راحة بالنسبة لها، للتعبير عما تشعر به في أعماقها تجاه والدها، مضيفة: "أحبك يا حبي الوحيد" .