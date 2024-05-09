باسم سمرة يكشف سر نجاح "العتاولة"

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان باسم سمرة أسباب نجاح مسلسل "العتاولة"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2024، وحقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، ونال إشادات واسعة من الجمهور.

قال "سمرة" خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، المذاع على إذاعة الراديو نجوم إف إم:"تجربة عظيمة، وسعيد بالتجربة على المستويين الإنساني والفني، وكل نجم شارك في العمل يقدر يقوم بعمل لوحده".

وتابع: "نجاح العمل محتاج مخرج مميز وورق كويس وإنتاج محترم وكل دا متوفر في العمل".



آخر أعمال باسم سمرة الفنية

يذكر أن، آخر أعمال الفنان باسم سمرة الفنية كان مسلسل "العتاولة"، الذي تم عرضه في ماراثون مسلسلات رمضان 2024.



أبطال مسلسل العتاولة



شارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن وكان من أبرزهم: أحمد السقا، وباسم سمرة وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، وسامي مغاوري، وميمي جمال، هدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.