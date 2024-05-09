مدير مستشفى برفح: ضمائر العالم والمنظمات الدولية خرجت عن الخدمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 11:26 مساءً - أكد صهيب الهمص، مدير المستشفى الكويتي برفح، أن المستشفى هي الوحيدة المتاحة الآن في رفح، في ظل كارثة ومجازر تحدث الآن ، وقصف عشوائي إسرائيلي مستمر.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن ما يحدث تحدي سافر لكل القوانين الدولية، والعالم العربي والإسلامي يتفرج على الشعب الفلسطيني صامتًا، مضيفًا:" وزارة الصحة والصحة العالمية والمنظمات الدولية خرجت عن الخدمة.. أين صحة العالمية؟ والأنروا؟ كلاهما لم يقف عند مسئولياتهما.. المستشفيات تعج بالمرضى".

وذكر أن هناك قصف بالمدفعية الإسرائيلية يستهدف مناطق متفرقة في شرق، معقبًا:"كارثة إنسانية وصحية، والقصف مستمر والقذائف عشوائية وتطال كل ما هو فلسطيني، في محاولات لترهيب الشعب الفلسطنيي".

وواصل:"من خرج عن الخدمة ليست مؤسساتنا الصحية وحدها ولكن أيضًا ضمائر كل العالم والمنظمات الدولية".