روما يتقدم على باير ليفركوزن بهدف من ركلة جزاء فى شوط أول مثير.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 11:26 مساءً - تقدم فريق روما ضد باير ليفركوزن بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حاليًا على ملعب "باي أرنيا"، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24، وسط توقعات بموجهة نارية بين الفريقين لضمان التأهل الى المباراة النهائية.

ليفركوزن ضد روما

جاء هدف الشوط الأول عن طريق اللاعب لياندرو باريديس من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من عمر المباراة لفريق روما ليشعل المواجهة بعدما بات الفارق هدف واحد لصالح ليفركوزن.

انتهت مباراة الذهاب بين فريقي ليفركوزن ضد روما بفوز بطل الدوري الألماني بنتيجة 2-0 في العاصمة الإيطالية روما ما يجعل مهمته أسهل نسبيًا نتيجة اللعب على أرضه ووسط جماهيره اليوم.

وتأهل فريق روما الى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على ميلان بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهاب بهدف نظيف وعاد لتكرار الانتصار بنتيجة 2-1 في العودة.

بينما تأهل فريق باير ليفركوزن الى دوري نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعد التغلب على وست هام بنتيجة 3-1 استطاع خلالها الفوز في الذهاب بنتيجة 2-0، وعاد متعادلًا في الإياب بنتيجة 11.

تاريخ مواجهات ليفركوزن ضد روما

تاريخيًا التقى فريقا روما ضد ليفركوزن في 7 مباريات قبل قمة اليوم استطاع أصحاب الأرض في الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة لقاء 1، ويتصدر تشيتشاريتو هدافي مباريات الفريقين بثلاثة أهداف للنادي الألماني.

ويعول فريق روما على قدرات نجميه باولو ديبالا الذي يتألق بشكل غير عادى خلال الفترة الحالية من الموسم بالإضافة الى الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يسابق الزمن للمشاركة في المباراة بعد تعافيه من الإصابة وقيامه بالتأهيل حتى في أيام الإجازات.

ولم يخسر بطل ألمانيا هذا الموسم أي مباراة في 49 مباراة في مختلف المسابقات، وتعود آخر هزيمة لفريق المدرب تشابي ألونسو إلى السنة الماضية وضد نفس الخصم روما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي (1-0 في الأولمبيكو).

وإجمالًا حقق فريق روما الفوز 17 مباراة ضد الفرق الألمانية، مقابل 18 هزيمة، و3 تعادلات.

وجاء تشكيل فريق باير ليفركوزن كالتالي:

"كوفار، هينكابي، تاه، هوفمان، تابسوبا، جريمالدو، عدلي، هلوزيك، بالاسيوس، فريمبونج، شاكا".

بينما جاء تشكيل فريق روما كالتالي:

"سفيلار، كريستانتي، نيدكا، بيليجريني، باريديس، أزمون، مانشيني، سبينازولا، أنجيلينو، لوكاكو، ستيفان الشعراوي".