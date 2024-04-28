فن ومشاهير

طرح فيلم أكشاي كومار الجديد في هذا الموعد

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القاهرة - محمد ابراهيم - تم الكشف موعد الطرح الرسمي للفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار، بعنوان Khel Khel Mein من إخراج فاردين خان.

 

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيطرح للعرض في صالات السينما في شهر سبتمبر المقبل.

 

وكان قد طرح البوستر الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار، والذي يشارك في بطولته الممثل الشاب تايجر شروف.

 

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد ستدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، ويطرح بعنوان Bade Miyan Chote Miyan.

 

تعديل موعد الطرح

 

وتحدد رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار Welcome، كجزء ثالث من سلسلة تحمل العنوان نفسه، على أن يكون عرض الفيلم في فترة أعياد الكريسماس 2024.

 

ووفق ما ذكر موقع انديا توداي، الفيلم تقرر أيضًا تغيير عنوانه الرسمي، ليكون Welcome to the Jungle، مع عودة نجومه الرئيسيين.

 

الفيلم سيضم في بطولته جاكلين هيرنانديز، وأرشاد وارسي، وهو من إنتاج Firoz A Nadiadwala.

 

جديد أخبار "كومار"

 

وكان قد نشر النجم الهندي أكشاي كومار لقطات من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Hera Pheri 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة ناجحة.

 

ووفق موقع إنديا توداي، قام كومار بنشر، صورة من موقع تصوير الفيلم، يعلن من خلالها إنطلاق تصوير المشاهد، ظهر بها صناعه من طاقم العمل والمخرج.

ابطال فيلم أكشاي كومار الجديد

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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