ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند جوجل.. فما السبب؟

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجمة ياسمين عبد العزيز، خلال الساعات الأخيرة، تريند محركات البحث جوجل في، بعد أن نشرت صور ترويجية للإعلان عن حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” على شاشة dmc الفضائية.





ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها مع إسعاد يونس وهما يأكلان البصل الأخضر وعلقت عليها بقولها: "أحسن من البصل مفيش".

إسعاد يونس تشوق جمهورها لحلقتها مع ياسمين عبدالعزيز

كما شوقت الفنانة إسعاد يونس، جمهورها بنشرها صورة لها مع ياسمين وهي تعطي ظهرها للكاميرا ووجهت سؤالًا للجماهير عن من هي ضيفة حلقتها المقبلة ببرنامج "صاحبة السعادة"، وكتبت تعليقا أسفل الصورة قائلة: "ضيفتي في الحلقة اللي جاية.. ياتري مين؟ " وانهالت الكثير من التعليقات من الجمهور على المنشور.

وانهالت الكثير من التعليقات على المنشور حتى كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزير بأنها ضيفة الحلقة المقبلة من برنامج "صاحبة السعادة"، وذلك من خلال تعليقها على المنشور،حيث علقت ضاحكة قائلة: "أنا.. رخمة أوي صح".

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز في دراما رمضان 2023 بمسلسل “ضرب نار”، وشاركها العمل كل من: أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.