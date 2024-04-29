نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض الكبير أوي في رمضان 2024.. أحمد مكي على موعد مع شباك تذاكر السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث أحمد مكي حاليًا على فكرة جديدة يقدمها للجزء الثامن والأخير لسلسلة مسلسل الكبير أوى، والذي قدمه مكي على مدار السنوات الماضية.

أبطال مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

قصة مسلسل الكبير اوى

تدور أحداث المسلسل حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم؛ أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوان الثلاثة عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية خلفا لوالدهما ويجسد مكي الأدوار الاربعة الأب والإخوان الثلاثة (الكبير وجوني وحزلقوم). يتفق الأخوان الثلاثة على إقامة انتخابات للعمودية، ويحاول كلا منها استمالة أهل القرية، ولكن في النهاية يفوز جوني في الانتخابات باكتساح.

أحدث أعمال أحمد مكي

ومن ناحية اخري، أعُلن منذ فترة عن بداية تحضير أحمد مكي لفيلم جديد سيكون من إنتاج إسعاد يونس ولكن إلى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التفاصيل الكاملة للمشروع.

أخر أعمال أحمد مكي

وكان أخر أعمال أحمد مكي، فيلم سمير أبو النيل، الذي عرض عام 2013، وشاركه بطولته كل من دينا الشربيني، نيكول سابا، محمد لطفي، حسين الإمام، بدرية طلبة، يوسف عيد، حسن عبدالفتاح، عبدالله مشرف، نهير أمين، أشرف فاروق، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة،، فقدم أحمد مكي عام 2020، مسرحية حزلقوم، وشاركه البطولة كل من محمد سلام، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، سليمان عيد، والعمل إخراج كريم سامي.

اخر اعمال أحمد مكي الدرامية

وايضا مسلسل الاختيار 2، وجسد خلاله شخصية ضابط شرطة، والعمل بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، طارق صبري، محمد علاء، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، الراحل هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، سامح الصريطي، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وتناول العمل العديد من بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة، وتصدر العمل ترند منصات السوشيال ميديا وقت عرضه.