بعد وفاة المؤلف عصام الشماع.. تعرف على أبرز محطاته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن وفاة المخرج والمؤلف عصام الشماع، ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم الاثنين.



مالا تعرفه عن المؤلف عصام الشماع

ولد فى29 سبتمبر 1955، بالقاهرة درس الطب والجراحة فى جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس سنة 1982. هو مخرج وكاتب، وله العديد من اﻷعمال الفنية التى تحمل رؤى جديدة. منها المسلسلات التلفزيونية "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و"قمر 14"، كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و"راندفو". أخر أعمال "الشماع" هو فيلم "الفاجومى" الذى قام بكتابة السيناريو والأخراج له، وهى يحكى قصة حياة الشاعر المصرى "أحمد فؤاد نجم".



فى 2011 تم إنتخاب "الشماع" كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

أهم أعمال عصام الشماع مسلسل "الكبريت الأحمر" بطولة أحمد السعدنى، داليا مصطفى، ريهام حجاج، هانى عادل، عبد العزيز مخيون، سميرة مقرون، جليلة محمود، أشرف زكى، رباب ممتاز، صبرى عبد المنعم، أمال رمزى، ابتهال الصريطى، عارفة عبد الرسول، أحمد عبد الله محمود، وفاء قمر، نهى عادل، ندا بهجت، سحر رامى، زكى فطين عبد الوهاب وتأليف عصام الشماع وإخراج سيف يوسف.

تدور أحداث مسلسل "الكبريت الأحمر" حول حياة الضابط معتز "أحمد السعدنى"، الذي يستدعى ليحقق بقضايا اشتعال نيران متكررة دون سبب بحي شعبي، وهناك يتشاجر مع المشعوذ شمس "عبد العزيز مخيون" وبعدها تتبدل حياته من السيء للأسوأ، وتختفي زوجته إلهام "سميرة مقرون" ويظل في حلقة البحث عنها.