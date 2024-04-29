نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات سامي مغاوري في برنامج "كلمة أخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان سامي مغاوري أمس ضيفًا على برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة "ON”، يعرض لكم دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز تصريحاته خلال البرنامج.



تحدث "مغاوري" خلال اللقاء عن بدايته في العمل بالفن، وتحدث أيضًا عن سر استمراره في العمل بالفن منذ 50 عامًا حتى الآن، وكشف أول عمل فيديو جمعه بالفنان الراحل صلاح السعدني.

بداية سامي مغاوري الفنية

أشار "مغاوري" إلى إنه لم يكن كوميديان في بداياته الفنية بل بدأ تراجيدي من خلال مسرح الجامعة قائلًا: "بدأت إذاعة في عمر سبع سنوات وخالي أحمد زكي كان مخرج إذاعة قبل أن يترقى ويصبح وكيل وزارة ثقافة وأستاذ أكاديمية الفنون شافني وأنا طفل بمثل في البلكونة وماسك عصايا وبلعب بيها فسألني أنت بتحب التمثيل، مكنتش فاهم يعني إيه تمثيل تاني يوم أخذني الإذاعة".

سر استمراره في العمل بالفن

أما عن سر استمراره في العمل بالفن فقال: "والدي كان عنده جروب مثقفين وكان دايما بيبقى حريص أنه يصطحبني معه للتعلم منهم وهم كبار ومنهم الكاتب الكبير طاهر أبو فاشا وبيرم التونسي وغيرهم".

وأضاف: "كنت في الإعدادية ووالدي كان بيديني كتب أقراها من المكتبة اللي عنده وكان الكتاب كبير وكنت لما اقرأ أتشد وأكمل واقرأ لكل الكتاب الكبار وهو مامنحني إحساس بالوعي والنضج".

سامي مغاوري والراحل صلاح السعدني



كشف "مغاوري" عن أول عمل جمعه بالراحل صلاح السعدني: "أول عمل ليّا فيديو مع صلاح السعدني هو فنان موسوعي واستفدت من أفكاره، واشتغلت معاه سبع أو ثمانية أعمال درامية تلفزيونية ".