نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيقونة الجمال.. تكريم غادة عبد الرازق بحفل جوائز Emigala في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت النجمة غادة عبد الرازق في خطف قلوب الجماهير أثناء تواجدها بحفل جوائز Emigala،

وتم تكريمها وذلك لكونها أيقونة الجمال والموضة، وتقديرا لمشوارها الفني.

وعند استلام غادة عبد الرازق جائزتها في حفل جوائز Emigala، وأثناء إلقاء كلمتها، قالت: سعيدة جدا إني النهاردة موجودة معاكم وبتكرم، وسعيدة إني بتكرم على شغلي وهو التمثيل.

حفل جوائز Emigala



يذكر إن حفل Emigala هو حفل يكرّم أبرز الشخصيات والعلامات التجارية في قطاعي الموضة والجمال، وتلك هي نسخته الرابعة، وكانت نسخة العام الماضي من هذا الحدث، قد شهدت مشاركة مجموعةٍ واسعة من المشاهير في المنطقة، مثل الممثلة "ماهيرا خان" والمطربة نوال الزغبي، وشخصيات مؤثرة عديدة.

وسبق وتحدثت غادة عبد الرازق على هامش حضورها حفل جوائز Emigala بدبي: بشوف الفاشون بالنسبة لي مرتبط 50% بمهنة التمثيل، وبيكون الفنان وجهه للمجتمع، وبيعلم الست أو الطفلة لما تكبر تعرف تحب شكلها إزاي وتهتم بشكلها إزاي.

آخر أعمال غادة عبد الرازق



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أبطال مسلسل صيد العقارب



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، وآخرين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.