نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عزاء عصام الشماع في مسجد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام اليوم عزاء الدكتور عصام الشماع، في مسجد الشرطة بصلاح سالم بقاعة الإيمان، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، بعد مسيرة فنية حافلة بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي ستظل خالدة في وجدان المشاهد المصري والعربي.

نجل شقيق عصام الشماع

وكان قد أعلن مساء أمس نجل شقيق الدكتور الراحل عصام الشماع موعد العزاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "شكر كبير لمن حضر صلاة الجنازة ومراسم الدفن اليوم، وعزاء عمي المؤلف والمخرج الدكتور عصام الشماع غدًا الثلاثاء في مسجد الشرطة بصلاح سالم بقاعة الإيمان".



معلومات عن عصام الشماع



جدير بالذكر أن المخرج والسيناريست عصام الشماع تعاون خلال مشواره الفني مع كبار النجوم في السينما والتليفزيون منهم عمر الشريف، صلاح السعدني، محمود عبد العزيز، نور الشريف، نبيلة عبيد، معالي زايد، فاروق الفيشاوي، محمود حميدة وأحمد زكي، وقدم خلال مشواره العديد من الأعمال الفنية التي لاقت نجاحًا كبيرًا منها مسلسلات "رجل في زمن العولمة"، "عظمة يا ست"، "الكبريت الأحمر"، وعلى الصعيد السينمائي قدم "الشماع" العديد من الأفلام المهمة منها "طالع النخل"، "الأراجوز"، "كابوريا"، "دنيا عبد الجبار"، "النمس"، "الجنتل"، "كروانة"، "توت توت" وقدم آخر أعماله عام ٢٠١٧ من خلال فيلم "أخلاق العبيد" بطولة الفنان خالد الصاوي.