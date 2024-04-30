ليلة موسيقية مع الفائزين بجوائز دولية بالمسرح الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم الفنون الجادة والقاء الضوء على المواهب الشابة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتوره لمياء زايد حفلًا موسيقيًا لتلاميذ الدكتور مصطفي جرانة الحاصلين علي عدة جوائز دولية في العزف على البيانو وهم شادي بدر، يوسف شندي، زينة قدورة ومازن علاء وذلك في الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 30 إبريل على المسرح الصغير.

أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين

يتضمن البرنامج عزفًا لعدد من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منهم بيتهوفن، شوبرت،ليست، شوبان وبرامز.

نبذة عن الدكتور مصطفى جرانه

يذكر أن الدكتور مصطفى جرانه عميد المعهد العالى للموسيقى (الكونسرفتوار) الأسبق ينتمى لعائلة فنية عريقة فهو نجل الموسيقار الراحل الكبير رفعت جرانه وقد درس العزف على البيانو بكونسرفتوار القاهرة وحصل على الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى بألمانيا، شارك بالعزف مع أوركسترا برلين، أوركسترا أوبرا القاهرة وأوركسترا القاهرة السيمفوني.