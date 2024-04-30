نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. لقاء الخميسي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة لقاء الخميسي أنظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





وظهرت لقاء الخميسي في الصور بإطلالة جذابه، مرتدية فستان طويل بنصف كم باللون الموڤ مكون من طبقتين طبقة شيفون بألوان متداخلة بفتحة طويلة من الأمام.





واعتمدت من الناحية الجمالية على مكياج هادىء يبرز جمال ملامحها، كما تركت شعرها القصير منسدلًا.





آخر أعمال لقاء الخميسي

يشار أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة"، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي،ألفت عمر، محمد العمروسي، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

تعرف على ابطال مسلسل “زي القمر”

وشاركت لقاء الخميسي أيضًا، في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، أحمد حلاوة، صابرين، آيتن عامر، محسن منصور، لبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل، تأليف فداء الشندويلي، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير، وتصدر التريند فور عرضه على الشاشة.



