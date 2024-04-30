الذكرى الأولى.. آخر كلمات مصطفى درويش قبل ساعات من وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل غدًا 1 مايو، الذكرى الأولى لـ وفاة الفنان الراحل مصطفى درويش، والذي كان واحدًا من أبرز الفنانين الذين تركوا أثرًا في قلوب كل من تعامل معه.

ويذكر ان مصطفى قد رحل فجأة بعد أن تعرض لأزمة قلبية في منزله، وعند نقله إلى أحد المستشفيات القريبة منه، كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

آخر كلمات مصطفى درويش

وكان آخر كلمات مصطفى درويش، هي رسالة يودع فيها جمهوره، ويتحدث عن لحظاته الأخيرة، وذلك من خلال كلماته التي دونها بيده على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال: هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام؟، وبقيت تلك الكلمات حاضرة في قلوب جماهيره بعد وفاته، ومازالت تؤثر في جمهوره بكل مرة تنشر فيها.

وفاة مصطفى درويش

رحل مصطفى درويش، عن عالمنا في شهر مايو الماضي، وذلك بشكل مفاجئ وصادم لكل محبيه وأسرته، حيث تعرض الفنان لأزمة قلبية مفاجئة، أدت إلى وفاته في لحظتها، ليرحل تاركًا خلفه حزنًا كبيرًا في قلوب كل محبيه.

آخر أعمال مصطفى درويش

الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى درويش شارك في مسلسل كامل العدد، الذي حقق نجاحا كبيرا، عقب عرضه في شهر رمضان 2023، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي لايت، شارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام»، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

أشهر أعمال مصطفى درويش التليفزيونية

ومن أشهر أعمال مصطفى درويش التليفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى وقسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما والأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما"، وغيرها من الأعمال التى تخطى عددها 30 عمل بين السينما والدراما

