شاهد.. محمود البزاوي بملابس سوبر مان في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك النجم محمود البزاوي متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة له.





وظهر محمود البزاوي في الصورة وهو يرتدي ملابس سوبر مان، وعلق على الصورة قائلًا: "ضوء لمع وسط المدينة رسم ندائًا لمنادينا".





أحدث أعمال محمود البزاوي





انضم الفنان محمود البزاوي لأسرة فيلم محو أمنية بطولة مصطفي خاطر،و يجسد البزاوي شخصية والد مصطفي خاطر ضمن احداث العمل، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

أبطال فيلم محو أمنية

فيلم محو أمنية من بطولة وفاء عامر، أيتن عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، ومن تأليف حسام كمال وأدهم سعيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي،ويدور في إطار إجتماعي كوميدي، يقدم خاطر شخصية سيناريست يحلم بتحقيق النجاح بأعماله السينمائية.



آخر أعمال محمود البزاوي



والجدير بالذكر آخر أعمال محمود البزاوى مسلسل "دون سابق إنذار" بطولة النجمين آسر ياسين وعاشة بن أحمد، من إخراج هانى خليفة، والعمل من تأليف ألمى كفارنة، وإنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



أحداث مسلسل محارب

و مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكى، وهو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.



أبطال مسلسل محارب

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى،نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.