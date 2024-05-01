نجوى فؤاد تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وكشفت عن هذا الأمر من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن".

قالت "نجوى":"أنا كنت عاملة عملية في ضهري من قريب وفجأة وقعت من 5 أيام على الأرض لا حس ولا نفس ولا أي حاجة واتنقلت بسرعة للمستشفى لإن ضغطي كان واطي جدا".

وأضافت:"جالي هبوط جامد في الدورة الدموية والسكرتيرة بتاعتي طلبت الإسعاف وروحنا على المستشفى".



وتابعت مطمئنة جمهورها قائلة: "قعدت يومين في علاج تام وربنا من عليا بالشفاء وبقيت كويسة الحمدلله ".



في سياق آخر يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجوى فؤاد، هو مسلسل "تلت التلاتة" أمام الفنانة غادة عبدالرازق، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لموسم 2023، وشارك في بطولته كثير من نجوم الفن أبرزهم: صلاح عبدالله، مي سليم، أحمد مجدي، مصطفى درويش، محمد القس، ليلى أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.