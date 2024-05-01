دينا الشربيني تكشف عن هوية حبيبها الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول في الفترة الماضية الكثير من الشائعات عن ارتباط الفنانة دينا الشربيني والإعلامي أنس بو خش مقدم برنامج ABTAKs ولم يخرج أيا منهما لنفي أو تأكيد الخبر.

وحلت الفنانة دينا الشربيني منذ قليل ضيفة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة والذي يذاع عبر شاشة قناة ONE وقامت بنفي كل تلك الشائعات حيث كشفت عن التفاصيل الخاصة بحبيبها الجديد.

علاقة أسرة دينا الشربيني بحبيبها

قالت دينا الشربيني إن حبيبها هو رجل مصري يدعى "حسين" وأن عائلتها كانت تعرفه جيدًا ووالدها يحبه للغاية.

آخر أعمال دينا الشربيني

يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني هو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل كامل العدد +1 الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024 وتدور أحداث مسلسل كامل العدد 2 في إطار اجتماعي لايت مع تطور الأحداث الجديدة التي يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة"، وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

حيث تدور من نقطة بداية مقابلة أحمد طبيب التجميل، وصاحبة مشروع مستحضرات التجميل ليلى، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سبًبا عائقًا أمام العلاقة بسبب وجود عدد كبير من الأبناء، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي ظروفهما والتغلب على الأزمات وتحدي الظروف، وخلال الرحلة يقابلان العديد من المشاكل وتعليم القيم للأبناء، وعرض في موسم رمضان 2023 وحقق العمل نجاحا كبيرًا ولكنهما يقرران الزواج.

أبطال مسلسل كامل العدد 1+

العمل من بطولة الفنانة دينا الشربيني، شريف سلامة، صدقي صخر، إسعاد يونس، أحمد كمال، تيم عبده، ألفت إمام، ميمي جمال، جيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف رنا أبو الريش، وخالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة، ويعرض في موسم رمضان المقبل 2024، ويعرض على قناة MBC مصر ومنصة وشاهد، وقناة ON ومنصة واتش إت.



دينا الشربيني تروج لمسلسل كامل العدد

وكانت دينا الشربيني قامت بترويج البوستر الدعائي لـ مسلسل كامل العدد 2 عبر حسابها الخاص على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقة عليها قائلة: «ترقبوا كامل العدد 2، رمضان 2024».