نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبحبش الخيانة ولا البخل... أبرز تصريحات دينا الشربيني ببرنامج "كلمة آخيرة" مع لميس الحديدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت الفنانة دينا الشربيني في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها ببرنامج كلمة أخيرة، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وتحدثت الفنانة دينا الشربيني عن أهم صفات التي لا يمكن أن تتقبلها في أي رجل، وغيرها من الأمور.

وقالت :" البخل مش في الفلوس البخل في المشاعر والكلمة الحلوة والاهتمام والسؤال والمعاملة، وثاني صفة أرفضها الخيانة لأني مش ممكن أتحملها لآن الفكرة مش مفهومة بالنسبة لي ولو حصلت يبقى أمشي مع السلامة مش ممكن أقبلها لأن الخيانة غير مقبولة وبتهز حاجة جوه الست" .

دينا الشربيني :" أنا مقدرش أتحمل الخيانة "



وأضافت :" فيه ستات بتتخان وبتعرف بس بتكمل لأسباب، إن البيت مفتوح ومعرفش إيه، وأنا أراهن أن الست من جواها بتكون مدمرة لأنها عارفة وساكتة وأنا مقدرش أبقى في الوضع ده لكن مقدرش أحكم على اللي بتقبل ده".

وتابعت : "لما تعرضت للخيانة مشيت على طول، ووجعي الأكبر أن الخيانة جت من صديقتي من البنت مش من الراجل، ولم أواجهها حتى الآن، ومش بعرف أتعلم، ومش من النوع اللي بيندم ويقول يا ريتني عملت كذا، بحب أتعلم من اللي حصل لكن بنسى أحيانًا واكرر الغلط".



وأشارت : إن شاء الله هيبقى في جزء جديد. من مسلسل كامل العدد والسبب يرجع لوجود مواضيع كتيرة تنفع تتعمل والأولاد عندهم قصص وحكايات جديدة".

أحداث قصة مسلسل كامل العدد

تدور الأحداث حول أحمد وليلى، حيث يجدان نفسيهما في مواقف لا يُحسدان عليها؛ بعد تطور حياة أولادهما، وكثرة مشاكلهما، وإعلان قدوم شخص جديد إلى حياتهما.



أبطال مسلسل كامل العدد



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، شريف سلامة، ميمي جمال، إسعاد يونس، أحمد سعيد جميل، لينا صوفيا، أحمد كمال، ألفت إمام، بدرة، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، حمزة دياب، جاسيكا، باسمين رئيس ضيفة شرف، عمرو يوسف ضيف شرف، أية سماحة ضيف شرف، وغيرهم، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي، ومكون من 15 حلقة، وعرض في النصف الأول من موسم رمضان 2024 على منصتي شاهد وواتش إت.