انت الأن تتابع خبر ساشا دحدوح تتحدث عن دورها في لعبة حب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة اللبنانية ساشا دحدوح، عن الشخصية التي تجسدها في في مسلسل "لعبة حب" الذي يعرض حاليًّا، نشيرة الى أن شخصية سيرين استفزتها منذ الوهلة الأولى؛ ما دفعها للموافقة على تقديمها دون تردد.



وتطرقت ساشا، كواليس الشخصية، قائلة: "الدور مستفز للغاية، ورأيت أنها تجربة جديدة عليّ، خصوصًا أنها بعيدة كل البعد عن الشخصية التي كنت جسدتها في موسم رمضان 2023، التحدي هنا كان كبيرًا بسبب أن شخصية سيرين متقلبة، وتسبب في كراهية المشاهدين لي".



وأشارت ساشا دحدوح، إلى أن فريق عمل مسلسل "لعبة حب"، كان عبارة عن أسرة واحدة طيلة فترة التصوير، موضحة: "خلال 9 أشهر، أصبحنا أسرة واحدة، معتصم النهار كان رائعًا، هو شخص محب للجميع، ودائمًا ما يستمع لاقتراحات المشاركين معه في العمل".



وقدمت الفنانة اللبنانية اعتذارًا لزميلتها السورية نور علي، مبينة: "نور علي صديقتي، ودائمًا ما كنت أقدم لها اعتذاري عما كنت أفعله بها خلال تصوير الحلقات، فهي حبيبة قلبي".

وأشارت ساشا إلى وجود تشابه بينها وبين شخصية "سيرين"، قائلة: "لدينا الطموح ذاته في العمل، وحلم النجاح" .