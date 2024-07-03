نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير صلاح الدين لـ "دوت الخليج الفني": شخصيتي في "قصر الباشا" مفاجأة بالنسبة لي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أمير صلاح الدين عن شخصيته في فيلمة الجديد الذي يتم تصوير حاليا ويحمل اسم "قصر الباشا" ومن المقرر عرضة خلال الفترة المقبلة.

وقال أمير صلاح الدين في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الفني": "شخصيتي في فيلم "قصر الباشا" كانت مفاجأة بالنسبة لي، خاصة بعد تعديل مشاهدي وظهورها بناءً على طلب المخرج محمد بكير، الذي تربطني به علاقة فنية وطيدة، فهو مخرج أول فيديو كليب لفرقة بلاك تيما لأغنية "بحار" في عام 2009".

وعن أماكن تصوير الفيلم، قال أمير صلاح الدين: "تم التصوير في أسوان، بلدنا، وتحديدًا في معبد فيله، ولحسن الحظ، كانت الشمس لطيفة معنا رغم إرتفاع درجة الحرارة".

أحداث فيلم قصر الباشا

وتدور أحداث فيلم قصر الباشا في إطار جريمة ممزوج بالكوميديا السوداء والساسبنس، وتعود لعصر روايات الكاتبة أجاثا كريستي وهي روايات يغلب عليها الطابع البوليسي.

أبطال فيلم قصر الباشا

ويضم فيلم قصر الباشا: أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، مايان السيد، أحمد فهيم، أمير صلاح الدين، محمد القس، نبيل عيسى، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.