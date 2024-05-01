نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تواجد نجوم الفن أبرزهم سوسن بدر وماجدة منير على افتتاح مهرجان بردية للسينما الومضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل توافد نجوم الفن على افتتاح الدورة الأولي من مهرجان بردية للسينما الومضة وأبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والفنانة القديرة ماجدة منير، ورئيس المهرجان الكاتب عبد الرحيم كمال، والفنان محمد فهيم، والمخرج مجدي أحمد علي، وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

الفنانة القديرة سوسن بدر

الفنانة القديرة سوسن بدر



افتتاح الدورة الأولي من مهرجان بردية للسينما الومضة

في السياق ذاته أن هذه الدورة الأولي لمهرجان بردية للسينما الومضة برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال و الدورة تحمل إسم المخرج القدير الراحل عاطف الطيب وضيفة المهرجان دولة فلسطين خلال الأيام من ١ إلي ٧ مايو وضيفة الافتتاح الفنانة القديرة سوسن بدر وضيفة حفل الختام الفنانة القديرة لبلبة.