نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين.. الليثي يستضيف عصام كاريكا للاحتفال بعيد الربيع في برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، المطرب عصام كاريكا، يوم الاثنين المقبل في برنامج “واحد من الناس”، في الساعة العاشرة مساء، المذاع على شاشة الحياة الفضائية، وذلك في احتفالية خاصة بمناسبة عيد الربيع، وحلقة غنائية، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه بمناسبة احتفالية عيد الربيع.

أسباب غياب عصام كاريكا

كما يتحدث عصام كاريكا خلال الحلقة عن أسباب غيابها واختفاءه عن الساحة الفنية، وحكايته مع التلحين وهل التلحين جاء في المقدمة أم الغناء، وأقرب الألحان إلى قلبه ومن الملحن المفضل لديه وأبرز المطربين الذين قاموا بالتلحين.

سبب شهرة عصام كاريكا

كما يكشف خلال الحلقة عن الأغنية التي كانت سبب شهرته، وكيف يختار كلمات أغانيه؟.

نشأة عصام كاريكا

ويتحدث عن نشأته بأسوان، وكواليس وأسرار ليلة زفاف ابنته، وأقرب الأصدقاء له في الوسط الفني.

رأى عصام كاريكا في الغناء

كما يكشف عن رأيه فى حال الغناء خلال الفترة الأخيرة، وكيف يري أغاني المهرجانات

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج “واحد من الناس”، في تمام العاشرة مساء يوم الإثنين، على قناة الحياة.