أحمد السقا يكشف سبب ترشيحه لـ أشرف عبد الباقي في جولة أخيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان أحمد السقا عن سعادته بالتعاون مع الفنان أشرف عبد الباقي في مسلسل جولة أخيرة، حيث كشف أن ترشيحه من البداية كان عن طريقه، موضحًا أنه راهن على تأديته للدور بشكل محترف.

سبب ترشيح أحمد السقا لأشرف عبد الباقي

وتحدث أحمد السقا خلال تصريحات تليفزيونية قائلًا: أشرف أخويا الكبير وعشرة عمري ونجم وصاحبي جدًا، وحدوته كبيرة وأكتر حاجة بسطتني إنه لعب دور مختلف وكل الناس كانت شايفه إنت هتلعب الدور ده إزاي، ولما سيرة الدور كانت بتيجي كانوا بيختاروا ويقولوا فلان وأنا أقولهم أشرف اللي هيعمله حلو.

وأضاف السقا: أشرف عبد الباقي عنده موهبة التمثيل القوية والناس كلها عرفه ده وأنا وهو عملنا ديو مع بعض والناس كلها اتبسطت بيها، وحنان مطاوع كانت ضيفة شرف وعلى دماغي في المسلسل، وأنا كان نفسي أروح للعب بالمنطقة دي لأن عمري ما لعبتها.



أبطال مسلسل جولة أخيرة



مسلسل جولة أخيرة من تأليف محمد ندا ويشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلًا من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامي، علي صبحي، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخي، ضيفة الشرف حنان مطاوع.



أحداث مسلسل جولة أخيرة



والمسلسل تدور أحداثه حول شخصية يحيى، وهو طبيب في منتصف العمر يعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA، إلا أنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته، والمسلسل مكون من 9 حلقات وسيعرض يوم 25 يناير المقبل على Amazon prime video



آخر أعمال أحمد السقا

جدير بالذكر أن شارك الفننا أحمد السقا في مسسلسل العتناولة الذي عرض ضمن السباق الرمضاني وضم مجموعة كبيرة من الفنانين ومن بينهم:الفنان باسم سمرة، طارق لطفي، أحمد السقا، فريدة سيف النصر، مريم الجندي، هدى الأتربي، محمد التاجي وآخرون.

وتدور الأحداث حول نوع من الإثارة، وبجانب الصراعات التي سوف تحدث سيرى الجمهور قصة حب تجمع بين إحدى البطلات والبطل، وظهر السقا، وزينة خلال البرومو، وهو يغازلها ويطلب منها الزواج أكثر من مرة، حيث قال لها في عدة لقطات مختلفة كلمات رومانسية نصت على: تتجوزيني.. فرحنا بعد يومين.

